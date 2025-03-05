تداول 17 ألف طن و954 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 954 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 491 شاحنة و76 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 463 شاحنة و4 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين سينا ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن وهي امل ، دليلة ، الحرية والقاهرة وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2510 راكب بموانيها.

