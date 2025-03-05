تفاصيل مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث مروري بأكتوبر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن اختلال عجلة القيادة وراء حادث انقلاب سيارة ملاكي والذي خلف وراءه مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً تفيد بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكسور وسحجات وجروح متفرقة، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، تم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.