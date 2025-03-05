لا شبهة جنائية في العثور على جثة خمسيني بالشيخ زايد

نفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، وجود شبهة جنائية في واقعة العثور علي جثة أحد الأشخاص في عقده الخامس متوفي داخل مسكنه بدائرة القسم، ورجحت التحريات أن الوفاة طبيعية.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة أحد الأشخاص في عقده الخامس لا توجد به ثمة إصابات ظاهرية جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.