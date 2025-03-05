تعليم الفيوم تحصد المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقات رياض الأطفال

حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجيه التربية الموسيقية، إنجازًا كبيرًا في مسابقات التربية الموسيقية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وذلك بإشراف الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وتوجيه التربية الموسيقية بالمديرية والإدارات التعليمية.

حيث حصلت الفيوم على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة رياض الأطفال، كما حققت المركز الثالث أيضًا في مسابقة المرحلة الابتدائية في التربية الموسيقية.

وفي هذه المناسبة، قدم الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة، رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتربية الموسيقية، وكذلك هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، وأحمد حسن، موجه أول التربية الموسيقية بالمديرية، تقديرًا للجهود المبذولة في التحضير والمشاركة في هذه المسابقات التي تعكس مستوى التميز والإبداع في الأنشطة والتربية الموسيقية بالفيوم.

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