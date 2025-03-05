العثور على جثة رجل داخل مسكنه بالشيخ زايد والنيابة تحقق

فتحت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعه حول البلاغ الوارد إليها من قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر ٥٠ عامًا داخل الفيلا الخاصة به الكائنة بدائرة القسم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت تفريغ آلات المراقبة القريبة من الواقعة، واستمعت النيابة العامة لأقوال أهلية المتوفي للوقوف على تفاصيل وفاته.

وأمرت بنقل الجثمان إلى مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الصفة التشريحية.

العثور على جثة شخص داخل مسكنه بالشيخ زايد

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الشيخ زايد.



توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم في الفيلا، وتمت مناظرة الجثة، ومعاينة الفيلا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته.