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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أول رد من البيت الأبيض على مخرجات القمة العربية غير العادية بشأن غزة

القمة العربية
القمة العربية
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علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريان هيوز، على مخرجات القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة أمس الثلاثاء.

وقال هيوز إن خطة إعادة الإعمار العربية "لا تعالج حقيقة أن قطاع غزة أصبح غير صالح للسكن في الوقت الحالي، وأن السكان لا يمكنهم العيش بشكل إنساني في منطقة مليئة بالحطام والذخائر غير المنفجرة". وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يزال متمسكًا بمقترحه الخاص بإعادة بناء غزة خالية من حركة حماس.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مزيد من المحادثات لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

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