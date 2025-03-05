سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 مارس 2025

سيطرت حالة من الاستقرار و الهدوء النسبي علي أسعار صرف الدولار الأمريكي ، أمام الجنيه المصري ، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 مارس 2025 ، في البنوك العاملة في مصر عقب ارتفاعه نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.71 جنيها للبيع.

و بلغ سعر الدولار في بنك ابو ظبي الأول 50.58 جنيه للشراء و 50.68 جنيه للبيع.



و جاء سعر صرف الدولار في ميد بنك ليسجل نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع



في بنك نكست ، سجل سعر الدولار نحو 50.62 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 50.62 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع



وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس الي 50.60 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.

و جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد مسجلا 50.60 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع

في المصرف العربي بلغ سعر صرف الدولار 50.60 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.60 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار في بنك أتش اس بي سي 50.60 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار في بنك القاهرة الي 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع



و استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

اما سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ، فسجل 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 50.62 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.



كما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



و وصل سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات الي 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في بنك فيصل عند 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



و ثبت سعر الدولار في بنك التعمير عند والإسكان 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



و سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



و بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.



و جاء سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع.