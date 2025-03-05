قاضٍ أمريكي: ترامب لا يملك سلطة إقالة عضو بمجلس الخدمة المدنية

أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكمًا يؤكد أن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك السلطة القانونية لإقالة عضو في مجلس حماية نظام الجدارة، وهو المجلس المسؤول عن حماية موظفي الحكومة الفيدرالية، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"الانتقام السياسي".

رفعت كاثي هاريس، عضوة المجلس التي رشحها الرئيس السابق جو بايدن، دعوى قضائية للاحتفاظ بمنصبها، بعد أن أبلغها البيت الأبيض الشهر الماضي بأنها ستتم إقالتها.

وفي حكمه الصادر يوم الثلاثاء، أكد القاضي رودولف كونترياس أن محاولة ترامب لإقالة هاريس كانت غير قانونية، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يستند في قراره إلى أسباب قانونية مقبولة مثل عدم الكفاءة، الإهمال الوظيفي، أو التورط في أعمال غير قانونية.

يأتي هذا القرار في وقت أصدر فيه ترامب مذكرة إلى مسؤولي الوكالات الفيدرالية يطالبهم فيها بوضع خطط لإلغاء عدد كبير من الوظائف، مما يمهد الطريق لإعادة هيكلة شاملة للحكومة الأمريكية.

وفي اليوم الأول من ولايته، قام ترامب بالفعل بفصل أكثر من ألف موظف معين في عهد الإدارة السابقة، مبررًا قراره بأن هؤلاء الموظفين "لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".