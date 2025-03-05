مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في النمسا

لقي قائد طائرة صغيرة مصرعه إثر تحطمها في ولاية سالزبورغ النمساوية، وفقًا لما أفادت به وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي يه" يوم الثلاثاء.

بحسب بيان الشرطة النمساوية، فإن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت أثناء محاولة هبوطها بالقرب من مطار زيل آم سي. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الطيار كان الشخص الوحيد على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

أفادت فرق الإطفاء أن الطائرة تحطمت في حقل دون أن تشتعل فيها النيران، فيما لم تصدر الشرطة أي معلومات إضافية عن مسار الرحلة أو هوية الطيار حتى الآن.

ووفقًا لوكالة الأنباء النمساوية، فقد تولت لجنة التحقيق في حوادث الطيران في النمسا مسؤولية التحقيق في أسباب الحادث، حيث يُنتظر الإعلان عن النتائج الأولية فور توفر المزيد من المعلومات.