مقتل 9 أشخاص في هجوم انتحاري في باكستان

قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص، يوم الثلاثاء، جراء هجوم انتحاري على موقع أمني بشمال غربي باكستان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الشرطة المحلية في قضاء بانو في إقليم خيبر بختونخوا قولها، إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة 18 شخصا بجروح، وإن هذه الحصيلة لا تشمل خسائر القوات الأمنية.

وأشار مسؤولون في الشرطة إلى أن الهجوم نفذ بسيارة مفخخة، فيما أوضح مسؤول عسكري لم يذكر اسمه، أن انتحاريين اثنين اقتحما موقعا أمنيا بسيارتين مفخختين، لكن الهجوم أحبط من قبل القوات الأمنية.

وأضاف المسؤول أن الاشتباك بين القوات الأمنية والمسلحين المهاجمين بعد التفجير أسفر عن مقتل 6 مسلحين.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، فيما يشار إلى أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة تصاعدا لهجمات "طالبان باكستان" على مواقع تابعة للشرطة والعسكريين الباكستانيين في المناطق القريبة من حدود أفغانستان.