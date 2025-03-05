أوكرانيا تبحث مع فنلندا خطط تحقيق السلام في الحرب الجارية مع روسيا

ناقش الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، مع نظيره الفنلندي ألكسندر ستوب الخطط المستقبلية لتحقيق السلام "المضمون" فيما يتعلق بالحرب الجارية مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "لقد أجريتُ مكالمة مثمرة مع رئيس فنلندا ألكسندر ستاب.. وكما هو الحال دائما، فقد ساد التفاهم الكامل والدعم المطلق".

وأضاف زيلينسكي أنه "بعد اجتماعنا في القمة في لندن، نواصل العمل مع شركائنا بشأن خطة مشتركة لتحقيق السلام المضمون.. وإن الخطوات الملموسة والمواقف الواضحة والرؤية المشتركة هي أسس حاسمة لإنهاء هذه الحرب"، مؤكدًا على أن فنلندا تبذل جهودا كبيرة من أجل إحلال السلام العادل.

وتابع الرئيس الأوكراني، قائلا: "لقد قمنا بمواءمة خططنا للمستقبل القريب ونسقنا أولوياتنا.. يجب أن يصبح السلام نجاحنا المشترك نحن أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا بأكملها".

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تسعى إلى سلام موثوق به ومستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، كما اقترح المراحل الأولى من وقف إطلاق النار التي تشتمل على إطلاق سراح أسرى الحرب، ووقف فوري لإطلاق النار وفرض حظر على الصواريخ والطائرات بدون طيار بعيدة المدى، وقصف الطاقة وغير ذلك من البنية الأساسية المدنية، فضلًا عن وقف فوري لإطلاق النار في البحر إذا فعلت روسيا الشيء نفسه.