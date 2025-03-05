وزير الخزانة الأمريكي ينفي خطط توقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا

نفت وزارة الخزانة الأمريكية وجود أي خطط حالية لتوقيع اتفاقية استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام أمريكية يوم الثلاثاء.

ذكرت مراسلتا قناتي "فوكس نيوز" و"سي بي إس"، في منشورين منفصلين على منصة "إكس"، أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت صرح لهما بعدم وجود أي خطة لتوقيع الاتفاقية في الوقت الحالي.

كما نقلت "سي بي إس" عن مصادرها أن الصيغة النهائية للاتفاقية لا تزال غير جاهزة، وأن شروطها قد تتغير، حيث يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "صفقة أفضل" قبل الموافقة عليها.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت في وقت سابق، نقلًا عن مصادرها، بأن ترامب قد يعلن عن توقيع اتفاقية استثمار الموارد الطبيعية الأوكرانية مساء الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة (فجر الأربعاء بتوقيت موسكو).

هذا التضارب في المعلومات يعكس حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاتفاقية، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا والضغوط السياسية الداخلية والخارجية التي تواجه إدارة ترامب.