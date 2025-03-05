بيراميدز يتحدى سيراميكا للحفاظ على صدارة الدوري

يبحث فريق بيراميدز عن انتصار جديد يؤمن به صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز عندما يستضيف نظيره سيراميكا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في الجولة 17 من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الوصيف ويخطط لتحقيق الفوز وإضافة 3 نقاط جديدة لحسم الصدارة وانهاء المرحلة الأولى على القمة في رحلة التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل يخطط سيراميكا كليوباترا بقيادة على ماهر المدير الفني الجديد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على بتروجت برباعية في المباراة الأولى للمدير الفني الجديد على ماهر، حيث يتواجد الفريق في المركز السادس برصيد 24 نقطة وضمن التواجد ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

قائمة بيراميدز لمواجهة سيراميكا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الرصيف