في انتظار هدية سيراميكا.. الأهلي يواجه الطلائع وعينه على الصدارة

يخوض في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تحدِِ جديد في مسابقة الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف فريق طلائع الجيش، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر والأخيرة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يدخل هذه المباراة وكل مباراة، بهدف واحد فقط لا يمكن الحياد عنه، وهو الفوز وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده، في ظل التنافس الشرس مع نادي بيراميدز على لقب الدوري المصري هذا الموسم، لا سيما وأن الفريق السماوي يقدم مستويات رائعة ونتائج مميزة حتى الآن في المسابقة المحلية، ويحتل القمة برصيد 39 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن النادي الأهلي الذي يحل ثانيا.

وشدد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على اللاعبين في أكثر من مناسبة أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ستكون مباريات كؤوس لا تراجع فيها ولا استسلام، ولا يوجد بها رفاهية السقوط أو خسارة النقاط في ظل تفوق المنافس على الصعيد النقطي، وتقديمه نتائج جيدة في النسخة الحالية من الدوري.

ووضع المدرب السويسري خطة هجومية لهذه المباراة من أجل الفوز بها على أمل تعثر بيراميدز المنافس الذي يخوض في نفس التوقيت مباراة صعبة أمام سيراميكا كليوباترا، ويمني الأهلي وجمهوره ولاعبيه اعتلاء قمة جدول الدوري مساء الليلة بفارق الأهداف، عندما ينتصر على الطلائع، ويسقط بيراميدز أمام سيراميكا.

وتشير الدلائل والمعلومات الواردة من النادي الأهلي أن المارد الأحمر سوف يخوض لقاء الليلة بتشكيل هجومي، وبوجود المغربي أشرف بن شرقي منذ البداية وفي التشكيل الأساسي لأول مرة هذا الموسم، عقب انضمامه إلى نادي القرن الإفريقي في شهر يناير الماضي، فلقد لعب الأسد المغربي مباراة الزمالك بديلًا وسجل هدفًا، وبعدها شارك أمام حرس الحدود بديلًا وسجل هدف الفوز في الدقيقة الرابعة والتسعين، ويرى الجهازين الفني والطبي أن بن شرقي بات لائقًا من الناحية الطبية للعب 90 دقيقة والدفع به أساسيًا وهو ما سيحدث في لقاء الجيش مساء الليلة.

ومن المنتظر أن يبدأ الأهلي لقاء الليلة في وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي كريم الدبيس ومحمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش، وفي الوسط مروان عطية وإمام عاشور وأحمد رضا، فيما يقود الهجوم الثلاثي أشرف بن شرقي وحسين الشحات والمهاجم الصريح السلوفيني جراديشار.

ويفضل كولر الدفع بجراديشار في قيادة الهجوم على حساب وسام أبو علي العائد من الإصابة، لا سيما وأن المهاجم السلوفيني كان أفضل من الفلسطيني في مباراة حرس الحدود الماضية، وهناك احتمال ضعيف لأن يبدأ المدير الفني بالثنائي الهجومي، ويتم الدفع بوسام أبو علي على حساب حسين الشحات، ليلعب المارد الأحمر برأسي حربة.