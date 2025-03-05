موعد ومكان عزاء «عمدة الإعداد» بالتليفزيون المصري صلاح الدالي.. غدا الخميس

أعلن المخرج عادل العبساوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موعد ومكان عزاء شيخ المعدين بالتليفزيون المصري صلاح الدالي، يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠٢٥ بمسجد المشير طنطاوي قاعة الصفا عقب صلاة العشاء.

وقد نعت الإعلامية منى الحسيني الإعلامي صلاح الدالي، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم 4 مارس 2025، بعد صراع مع المرض.

وقالت الحسيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء لله رحل عن عالمنا الزميل والصديق الإعلامى صلاح الدالى تعاونا معا فى معظم أعمالى حوار صريح جدا وعالمكشوف وكلام فى المليان وحوار ساخن جدا ونأسف للإزعاج ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه يارب مع السلامة يا عشرة العمر يا أطيب قلب واعز صديق".

تجدر الإشارة إلى أن صلاح الدالي رحل عن عالمنا أمس، بعد صراع طويل مع المرض.