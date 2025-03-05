جامعة المنصورة تطلق فعاليات الدورة الرمضانية العشرين تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان"

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات الدورة الرمضانية العشرين لكرة القدم، وتنس الطاولة، والبلياردو، والشطرنج، لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجامعات تحالف الدلتا، والتي ينظمها نادي أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "الشراكة لبناء الإنسان" بالصالة المغطاة في القرية الأولمبية، وتُقام الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك في الفترة من 4 رمضان حتى 19 رمضان 1446 هجريًّا.

حضر الافتتاح الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والجامعات المشاركة.

وخلال افتتاح الدورة الرمضانية، رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر بوفود الجامعات المشاركة في فعاليات الدورة، مؤكدًا أن هذه الدورة ليست مجرد منافسات رياضية، بل هي فرصة ذهبية لتعزيز التواصل الإيجابي وأواصر الود بين أعضاء هيئة التدريس في جامعاتنا، وترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتعاون بينهم في منافسة ودية يسودها روح الأسرة الواحدة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار خاطر إلى حِرص جامعة المنصورة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم للجامعات المجاورة من خلال استضافتها لمختلف الأنشطة والفعاليات، كما قدَّم الشكر والتقدير لنادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على ما يبذله من جهود على مدار العام الدراسي، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة، وما يقدمه النادي من خدمات متميزة ومتنوعة لصالح أعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر إلى حِرص النادي على تنظيم العديد من الفعاليات المختلفة، ومن بينها هذه الدورة، لافتًا إلى أن جامعة المنصورة نظَّمت 20 دورة رمضانية حتى الآن، واستضافت جامعات الساحل في دورتها التاسعة عشرة العام الماضي، بينما تُعد دورة هذا العام هي الدورة الثانية التي تُقام بمشاركة جامعات تحالف الدلتا.

وبعد إعلان الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، افتتاح فعاليات الدورة، تم تقديم عرض كاراتيه مميّز بمشاركة طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، ثم بدأت مباراة الافتتاح بين منتخبي جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0، كما تم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور محمد إبراهيم الذهبي، من فريق جامعة المنصورة، وأفضل حارس مرمى، الدكتور أحمد جمعة، من فريق جامعة المنصورة الجديدة.

وفاز فريق جامعة دمياط على فريق جامعة الدلتا بنتيجة 2-0، وتم تكريم أفضل لاعب في المباراة، الدكتور إبراهيم عبد المحسن، من فريق جامعة دمياط، وأفضل حارس مرمى، الدكتور أحمد سعيد، من فريق جامعة الدلتا.

يشار إلى أن الدورة الرمضانية الموسعة العشرين تضم بطولة الجامعات، وتشمل جامعات: المنصورة، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، دمياط، الدلتا، حورس، وكفر الشيخ، كما تشمل البطولة بطولتي كليات جامعة المنصورة (تحت السن وفوق السن)، ويشارك في البطولات 40 فريقًا.