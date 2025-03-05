إيلون ماسك: تصريحات زيلينسكي ليست مهمة بل أفعاله هي الفيصل

أكد إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لا تهم بقدر ما تهم أفعاله، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على القرارات الفعلية التي سيتخذها زيلينسكي بدلًا من كلماته.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس" تعليقًا على تصريحات زيلينسكي: "الأفعال هي المهمة وليس الأقوال. دعونا نرى ما هي الإجراءات التي ستُتخذ".

وكان ماسك قد انتقد زيلينسكي سابقًا، معتبرًا أنه "يريد حربًا أبدية، حرب استنزاف فاسدة لا نهاية لها. هذا هو الشر بعينه".

جاءت تصريحات ماسك ردًا على منشور لزيلينسكي قال فيه: "لم يسر اجتماعنا في واشنطن بالبيت الأبيض يوم الجمعة كما كان مخططًا له. ومن المؤسف أن الأمر انتهى على هذا النحو.. لقد حان الوقت لإصلاح الوضع".

وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا ترغب في أن يكون التعاون المستقبلي بناءً، وهي مستعدة للتوقيع على صفقة المعادن والأمن في أي وقت وبأي صيغة مناسبة".

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن زيلينسكي كان على وشك إبرام صفقة بشأن المعادن النادرة في 28 فبراير، والتي كانت ستشكل طوق نجاة للاقتصاد الأوكراني، إلا أن مشادته مع ترامب أدت إلى انهيار المفاوضات، حيث "وضع العربة أمام الحصان وعضّ اليد التي تطعمه"، وفق تعبيرها.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن إن"، دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو زيلينسكي إلى تقديم اعتذار لترامب عما جرى في الاجتماع.

كما صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بأنه "إما أن يستعيد زيلينسكي رشده ويعود إلى طاولة المفاوضات، وإلا فيجب أن يتولى قيادة أوكرانيا شخص آخر".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "روسيا تسعى إلى التوصل إلى اتفاق لتسوية الأزمة الأوكرانية، ومن يعارض ذلك قد لا يبقى في منصبه طويلًا"، في إشارة إلى إمكانية الإطاحة بزيلينسكي إذا استمر في رفض الحلول السياسية.

وفي ظل هذه التطورات، يزداد الضغط على زيلينسكي داخليًا وخارجيًا، مع تزايد الحديث عن إمكانية تغييرات في القيادة الأوكرانية أو نهج جديد في التعامل مع الأزمة.