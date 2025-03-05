مصرع ميكانيكي في حادث تصادم بالفيوم

لقى شخص مصرعه، في حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" وسيارة نقل، بطريق دمو الزراعي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وذلك بسبب اصطدام سيارة نقل بالدراجة من الخلف مما أدى إلى سقوط قائد الدراجة.

جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعى.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب دراجة نارية ووجود متوفى بطريق دمو الزراعي، بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيادة أحد الأشخاص لدراجة نارية بطريق دمو الزراعي، بدائر القسم، وأثناء وقوفها اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى إنقلابها داخل بطس دمو مما ادي الي وفاته قائدها "رجب. ع "، 29 سنة، ميكانيكي دراجات.

جرى نقل جثة المتوفى لمستشفى التأمين الصحي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.