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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير التجارة الأمريكي: ترامب لا يستبعد الحلول الوسط مع كندا والمكسيك بشأن الرسوم الجمركية

وزير التجارة الأمريكي
وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك
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أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يستبعد إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الرسوم الجمركية مع كندا والمكسيك، في ظل المفاوضات الجارية مع البلدين.

وفي حديثه لقناة "فوكس بيزنس" يوم الثلاثاء، قال لاتنيك: "أتحدث يوميًا مع المسؤولين الكنديين والمكسيكيين، وهم يسعون لإظهار استعدادهم للعمل بطريقة أفضل"، مضيفًا أن "ترامب قد يجد حلًا معهم، لكن الحديث لا يدور حول تعليق تطبيق الرسوم الجمركية بالكامل".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الرئيس قد يعرض على كندا والمكسيك خيارات لتحسين العلاقات التجارية والتوصل إلى حل وسط، وربما يتم الإعلان عن ذلك قريبًا"، مشددًا على أن الحلول الوسط لا تزال نتيجة محتملة.

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من كندا والمكسيك اعتبارًا من 4 مارس، إلى جانب مضاعفة الرسوم على الواردات الصينية من 10% إلى 20%.

ووفقًا للتقارير الإعلامية، فإن القيمة الإجمالية للسلع التي تشملها الرسوم الجمركية الجديدة تبلغ 1.5 تريليون دولار سنويًا، ما يزيد من التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

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