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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هيئة مكافحة الإرهاب في داغستان تعلن التصدي لمجموعة كانت تخطط لهجوم إرهابي

هيئة مكافحة الإرهاب
هيئة مكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية
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أعلنت هيئة مكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية نجاحها في إحباط مخطط إرهابي، خلال عملية أمنية استهدفت مجموعة من الخارجين عن القانون كانوا يعدّون لهجوم إرهابي في المنطقة.

وأفاد المقر العملياتي في داغستان، اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين في مدينة محج قلعة فتحوا النار على قوات إنفاذ القانون أثناء تنفيذ عملية أمنية في المدينة.

وجاء في بيان نقلته وكالة "نوفوستي" أن "أفرادًا مجهولين استخدموا السلاح لمقاومة قوات الأمن أثناء التحقق من معلومات تفيد بتحضيرهم لجريمة إرهابية".

وأضاف البيان أنه "لمنع تنفيذ أعمال إرهابية، وضمان سلامة المواطنين والمنشآت، واعتقال أعضاء الخلايا الإرهابية، قررت إدارة هيئة الأمن الفيدرالي في داغستان فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب ضمن الحدود الإدارية لمنطقة كيروف في محج قلعة، بدءًا من الساعة 00:25 بتوقيت موسكو".

كما أعلنت بلدية محج قلعة عن تطبيق نظام عملية مكافحة الإرهاب في بلدة سيميندر، حيث يجري تنفيذ عمليات بحث وتفتيش لتعقب العناصر الإرهابية وضمان الأمن في المنطقة.

هيئة مكافحة الإرهاب داغستان هجوم إرهابي