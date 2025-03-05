الأسهم الأمريكية تواصل التراجع مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ

أغلقت الأسواق الأمريكية على انخفاض لليوم الثاني على التوالي، متأثرة بدخول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على واردات من كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.

وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.2%، ليمحو بذلك المكاسب التي حققها منذ انتخاب ترامب في نوفمبر. وشهد المؤشر تقلبات خلال الجلسة، حيث بدأ التعاملات بخسائر بلغت 2%، قبل أن يقلصها إلى 0.1% ظهرًا، لكنه عاد ليغلق على انخفاض بنسبة 1.2%.

كما انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 670 نقطة، أي بنسبة 1.6%، في حين سجل مؤشر "ناسداك" تراجعًا أقل بلغ 0.4%، رغم ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "إنفيديا".

وأدى تبادل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين إلى استمرار الضغط على الأسواق، التي تعاني بالفعل من مؤشرات ضعف في أداء الاقتصاد الأمريكي.

وعلى الصعيد الدولي، سجلت الأسواق الأوروبية خسائر حادة، بينما كان التراجع في الأسواق الآسيوية أقل حدة.

جاء تراجع الأسواق يوم الثلاثاء عقب خسائر كبيرة يوم الاثنين، ما أدى إلى تبديد جميع المكاسب التي حققتها منذ فوز ترامب في الانتخابات. ويخشى المستثمرون من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك وإعادة إشعال التضخم، مما يشكل عبئًا على الاقتصاد وسوق "وول ستريت".

وبموجب القرار الجديد، أصبحت الواردات الأمريكية من كندا والمكسيك تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%، باستثناء منتجات الطاقة الكندية التي تخضع لرسوم بنسبة 10%. كما تم مضاعفة الرسوم على المنتجات الصينية من 10% في فبراير إلى 20%.

في المقابل، أعلنت كندا فرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 100 مليار دولار، بينما ردت وزارة التجارة الصينية بفرض رسوم بنسبة 15% على منتجات زراعية أمريكية مثل الدواجن والقمح والذرة، بالإضافة إلى 10% على سلع أخرى مثل فول الصويا واللحوم والذرة الرفيعة.

ويترقب المستثمرون تطورات إضافية في السياسات التجارية، وسط مخاوف من تأثير هذه الإجراءات على الأسواق العالمية والاقتصاد الأمريكي.