روبيو يبحث مع نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة ومواجهة إيران

أجرى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلاله جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى سبل مواجهة ما وصفه بـ"التهديدات الإيرانية".

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، أعرب روبيو عن شكره لنتنياهو على "تعاونه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف، بشأن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين وتمديد نظام وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأمريكي أكد على أهمية التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب في مواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى في دعمها الثابت لإسرائيل "أولوية رئيسية" بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويأتي هذا الاتصال في ظل إعلان الولايات المتحدة عن تسريع تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، في وقت انتهت فيه المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي تم التوصل إليه في يناير الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.