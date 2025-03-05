"الدفاع الفرنسية": مقاتلة روسية اقتربت بشكل خطير من طائرة مسيّرة فرنسية فوق المتوسط

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-35" اقتربت بشكل خطير عدة مرات من طائرة مسيّرة فرنسية من طراز "ريبر"، أثناء تحليقها فوق المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.

وكتب لوكورنو على منصة "إكس"، قائلًا: "يوم الأحد، قامت مقاتلة روسية من طراز سو-35 بالاقتراب بشكل خطير من الطائرة المسيّرة الفرنسية ريبر، التي كانت تؤدي مهمة استطلاعية في المجال الجوي الدولي فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأضاف أن المقاتلة الروسية نفذت ثلاث عمليات تحليق متتالية بالقرب من الطائرة المسيّرة، مما كان قد يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها.

في المقابل، لم تصدر وزارة الدفاع الروسية تعليقًا رسميًا على الحادث حتى الآن، لكنها أكدت سابقًا أن طائراتها العسكرية تلتزم بالقواعد الدولية عند تنفيذ رحلاتها فوق المياه المحايدة، دون انتهاك المسارات الجوية أو الاقتراب الخطير من الطائرات الأجنبية.