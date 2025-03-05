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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية: قادرون على إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
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أكد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في تصريحات لقناة "الحدث"، أن مصر قادرة على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى وجود تفاهم وتوافق حول الأسماء المقترحة لإدارة القطاع بعد الحرب.

وشدد «عبد العاطي» على أن إدارة غزة يجب أن تكون لشخصيات فلسطينية مستقلة، لافتًا إلى أن تنفيذ عملية الإعمار يتطلب استدامة وقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مواتية تسمح بتنفيذ الخطة.

كما أوضح أن هناك زيارات مرتقبة لعدة عواصم لشرح خطة الإعمار بشكل تفصيلي، مشيرًا إلى أن البيان الختامي للقمة العربية الطارئة أكد اعتماد الدول العربية للخطة المصرية لإعمار غزة.

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