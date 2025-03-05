«سيد الناس» الحلقة الرابعة | جوري بكر تبلغ «الجارحي» عن زواجها من والده

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "سيد الناس" لعمرو سعد في رمضان 2025، أحداثًا مثيرة، حيث وكشف "الجارحي" من خلال أحداث الحلقة، أن "الجباس" كان يريد أن ينصب عليه في أملاك والده بعد رحيله الحلقة السابقة، بعدما أخبره بأن كان مديونًا بـ250 مليون جنيه لطارق النهري.

لذلك جميع أمواله مرهونة لحين سداد الدين، واكتشف الجارحي أنها خطة بين الجباس وطارق النهري للحصول على أملاك والده، انتهت أحداث الحلقة بظهور جوري بكر في دور امرأة ثرية وذهبت لعمرو سعد وأخبرته بأنها كانت متزوجة والده المعلم رشدي.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.