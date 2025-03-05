تنسيقية شباب الأحزاب تشيد باعتماد البيان الختامي للقمة العربية لخطة مصر لإعادة إعمار غزة

تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اعتماد القمة العربية الأخيرة للخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطيني، وتؤكد دعمها الكامل للجهود العربية والدولية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وإعادة بناء ما دمره العدوان، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للأشقاء الفلسطينيين.

كما تؤيد التنسيقية ما ورد في البيان الختامي للقمة، والتأكيد على حل الدولتين على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وتشيد التنسيقية بالدور المحوري الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، والذي تجلى في الجهود الدؤوبة لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووضع آليات فاعلة لإعادة الإعمار.

إن الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني يعكس التزامًا تاريخيًا تجاه القضية الفلسطينية، وحرصًا على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

و تؤكد التنسيقية على أهمية ما ذكره قادة الدول العربية من ضرورة وقف العدوان على دول الجوار العربي في سوريا ولبنان، حيث تستهدف الهجمات المستمرة المنشآت الحيوية، وتؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تؤكد التنسيقية علي أن هذه الخطة تمثل خطوة محورية في تعزيز التضامن العربي مع القضية الفلسطينية، وتجسد الالتزام الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وكذلك ضرورة العمل على تنفيذ هذه الخطة بآليات واضحة وسريعة، تضمن إعادة بناء البنية التحتية والمرافق الحيوية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع، بعيدًا عن أي عراقيل سياسية.

وتدعو التنسيقية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، والضغط لوقف الانتهاكات المستمرة، والعمل على إنهاء الاحتلال، تحقيقًا للسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأخيرًا لقد وقفت مصر وما زالت، موقفًا صلبًا تجاه حقوق الشعوب العربية في العيش بسلام وأمان، وقدمت تضحيات لا حصر لها دعمًا للقضية الفلسطينية. وجاءت القمة العربية والدور المصري فيها، لتؤكد مجددًا على محورية الدور المصري وفعاليته في إنهاء الحروب والصراعات، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.