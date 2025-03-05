مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد يؤكد دعمه الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية

أكد مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد، دعمه الكامل لقرارات القمة العربية غير العادية، وذلك وفقًا لما أورده موقع "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل منذ قليل.

وفي وقت سابق، ثمن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الجهود المصرية لتعزيز التنسيق بشأن القضية الفلسطينية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته أمام القمة العربية الطارئة، عن رفض بلاده بشكل قاطع المساس بحق الشعب الفلسطيني المشروع، وتابع وزير الخارجية السعودي: "نرفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

وأكد ضرورة توفير الضمانات اللازمة لاستدامة وقف إطلاق النار بغزة، وحق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة.

وكانت قد انطلقت القمة العربية الطارئة، أمس الثلاثاء، لبحث تطورات القضية الفلسطينية، برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الوفد المشارك.

وشارك في القمة عدد من القادة والزعماء العرب، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، حيث هدفت القمة إلى تنسيق الجهود العربية لمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبحث آليات التحرك السياسي والدبلوماسي لدعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.