ترامب يهدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على كندا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الكندية، إذ لم تستجب كندا لأن تكون الولاية الأمريكية رقم 51.

وبحسب قناة الحرة الأمريكية خاطب ترامب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، بلقب "الحاكم"، في إشارة إلى حكام الولايات الأمريكية، وذلك ضمن سياق تصريحاته السابقة حول إمكانية ضم كندا.

وقال ترامب: "رجاءً أوضحوا للحاكم ترودو، من كندا، أنه عندما يفرض رسومًا انتقامية على الولايات المتحدة، فإن رسومنا ستزداد فورًا بالمقدار نفسه!".

وسبق لترامب أن طرح فكرة تحول كندا إلى "الولاية الأمريكية الـ51"، وخلال زيارة ترودو إلى منتجع ترامب بفلوريدا أواخر العام الماضي، بعد تولي الأخير الرئاسة، قال له إن الطريقة الوحيدة لتجنب الرسوم الجمركية هي أن تصبح كندا ولاية أمريكية.