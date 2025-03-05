رئيس حكومة أونتاريو يهدد بقطع الطاقة عن 3 ولايات أمريكية ردًا على الرسوم الجمركية

هدد رئيس حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية بالرد بقوة على الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع الكندية، متوعدًا باتخاذ إجراءات اقتصادية مؤلمة قد تشمل قطع إمدادات الطاقة عن ثلاث ولايات أمريكية تعتمد على كندا في توليد الكهرباء.

وجاءت تصريحات المسؤول الكندي بعد أن دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، مما أثار غضب الحكومة الكندية التي تبحث عن رد مناسب لضمان حماية مصالحها التجارية.

وقال رئيس حكومة أونتاريو في تصريح رسمي: "إذا كانت واشنطن تعتقد أنها تستطيع فرض رسوم جمركية دون عواقب، فهي مخطئة. سنجعلهم يشعرون بالألم، ونستخدم كل الأدوات المتاحة لحماية صناعاتنا".

في الوقت الذي لم تصدر فيه واشنطن ردًا رسميًا حتى الآن، يحذر خبراء اقتصاديون من أن التصعيد بين كندا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة، قد تشمل فرض قيود جديدة على الصادرات والواردات بين البلدين.

يُذكر أن العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا شهدت توترات متكررة منذ وصول ترامب إلى الحكم، حيث فرضت الولايات المتحدة في الماضي رسومًا على الألمنيوم والصلب الكندي، مما دفع كندا إلى اتخاذ تدابير انتقامية.