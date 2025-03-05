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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأكيدًا لانفراد «البوابة نيوز»... كولر يقرر استبعاد وتجميد عمر الساعي

عمر الساعي لاعب الأهلي
عمر الساعي لاعب الأهلي
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واصل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استبعاد عمر الساعي لاعب الفريق من قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ17 والأخيرة من المرحلة الأولى للدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء استبعاد عمر الساعي من قائمة الأهلي لأسباب فنية في ظل زيادة الوزن الذي ظهر على اللاعب في الفترة الأخيرة. 

وكانت «البوابة نيوز» كشفت في وقتِِ سابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق قرر استبعاد عمر الساعي وتجميده بسبب زيادة الوزن وعدم الالتزام بالتعليمات. 

https://www.albawabhnews.com/5162944


 

وضمت قائمة المستبعدين من مباراة الأهلي وطلائع الجيش كلا من: خالد عبد الفتاح – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – محمد مجدي "أفشة" – علي معلول – عمر الساعي – كريم فؤاد – طاهر محمد – سمير محمد – مصطفى مخلوف – حمزة عبد الكريم

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبوعلي
 

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