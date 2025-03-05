الأهلي يحشد القوة الضاربة لمواجهة الطلائع في ختام المرحلة الأولى بالدوري

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القائمة التي سيخوض بها مواجهة طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي في الجولة 17 من منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ويأتي طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - أشرف داري - محمد هاني - أكرم توفيق - عمر كمال

خط الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد رضا - إمام عاشور - كريم وليد - حسين الشحات - محمد عبد الله - أشرف بنشرقي

خط الهجوم: نيتس جراديشار - وسام أبوعلي

