سفير الصومال بالقاهرة يشيد بمخرجات القمة العربية الطارئة لدعم فلسطين

أشاد السفير علي عبّدي أواري سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمخرجات القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة اليوم لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الدفاع عن أرضه وضرورة اتخاذ إجراءات دولية حازمة لحماية الشعب الفلسطيني، والتأكيد على رفض أي محاولات تهجير قسري للشعب الفلسطيني.

وثمن سفير الصومال جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية ومساعيه الهادفة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيدا باستضافة مصر الناجحة لهذه القمة الهامة.

كما أشاد بالإجماع العربي لاعتماد الخطة الشاملة التي قدمتها جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع دولة فلسطين والدول العربية، لإعادة تأهيل القطاع، معتبرا أنها خطوة على الطريق الصحيح لمواجهة التهديدات الغربية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد سفير الصومال أن نتائج القمة العربية الطارئة تعكس حرص القادة العرب على دعم وتعزيز التضامن العربي لاغاثة الشعب الفلسطيني والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الاولى والمركزية، حيث أكدت القمة على التمسك بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض كافة أشكال العدوان والانتهاكات التي تستهدف الشعب الفلسطيني.