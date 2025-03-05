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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ستارمر يرحب بعرض زيلينسكي للعمل مع ترامب لوضع خطة سلام

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
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رحب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بعرض الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأخير للعمل مع أمريكا لوضع خطة سلام لأوكرانيا.

وقال "ستارمر" خلال اتصال هاتفي، أجراه مع زيلينسكي، الثلاثاء، إنه يجب أن تعمل جميع الأطراف على تحقيق سلام دائم وآمن لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، معربا عن ترحيبه بالتزام زيلينسكي الثابت بتحقيق السلام، حسبما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية وقد اتفق ستارمر وزيلينسكي على البقاء على اتصال وثيق خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن "ستارم" أجرى اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث الوضع في أوكرانيا، حيث أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن هناك توافق في الرؤى بين ستارمر وترامب بشأن هدف تحقيق سلام دائم في أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خطة سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب