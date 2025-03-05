غياب 4 نجوم عن قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

يفقد فريق نادي بيراميدز عددًا من لاعبيه في مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار الدوري الممتاز الممتاز.

ويحل سيراميكا ضيفًا على بيراميدز في التاسعة من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن غيابات الفريق على النحو التالي:

وقال طبيب بيراميدز أن أحمد سامي يعاني من مزق في الضامة ويحتاج لأسبوع من أجل العودة

وأضاف أن رمضان صبحي يعاني من شد في العضلة الأمامية ويحتاج لعدة أيام ليكون جاهزا.

كما يغيب محمود مرعي الذي يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج لعدة أيام قبل العودة، بينما جاء غياب وليد الكرتي بسبب شعوره بآلام في جدار البطن ويحتاج لأسبوعين قبل العودة للملعب.