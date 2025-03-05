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الأربعاء 05 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في الإسكندرية نظرًا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة في
تعطيل الدراسة في الإسكندرية
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أعلن محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد عن تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء 5 مارس، وذلك نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وجاء في البيان تعطيل الدراسة  الأربعاء 5 مارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية الأربعاء 5 مارس.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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