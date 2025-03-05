وزارة الشباب تطلق برنامج «الرياضة من أجل التنمية» بالعريش

أعلنت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، عن انطلاق برنامج "الرياضة من أجل التنمية – لياقتي مهارتي... دوي"، والذي سيتم تنفيذه يوميًا خلال شهر رمضان في 10 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية من بينها شمال سيناء في إطار جهودها لنشر ثقافة الرياضة وتعزيز التنمية المستدامة،.

يهدف البرنامج إلى تغيير حياة 10.000 مشارك من الأطفال من الفتيان والفتيات، من خلال منحهم فرصة لاكتساب المهارات الحياتية والقيم المجتمعية عبر الرياضة، كما يسعى البرنامج إلى تعزيز مفاهيم الروح الرياضية، العمل الجماعي، القيادة، والمساواة بين الجنسين، بما يساهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن.

وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء د. خالد مجاور محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل الوزارة، د.غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بعناية ومتابعة الدكتورة سامية عيد منسقة البرنامج بوزارة الشباب والرياضة وتنفيذ السادة المشرفين والمدربات المعتمدين للبرنامج من وزارة الشباب والرياضة.

وتتضمن الفعاليات التي تشرف عليها الإدارة العامة للقاعدة الشعبية أنشطة رياضية تفاعلية تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والذهنية للمشاركين، بالإضافة إلى ورش عمل تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية وروح التعاون بين الشباب. وستتم جميع التدريبات تحت إشراف مجموعة متميزة من المدربات المتخصصات في البرنامج، لضمان تجربة تعليمية وتدريبية فعالة

كما أشار " حسن عبدالوهاب " إلى أهمية البرنامج الذي يستهدف نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء على الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات مثلا زواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع لذلك يتم تكثيف الأنشطة والفعاليات التي تساهم في تمكين الفتاة لتتماشى مع أهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لتمكين الفتيات والتي تدعمها وزارة الشباب والرياضة - برنامج الرياضة من أجل التنمية بدعم ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف.