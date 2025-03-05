علاء عابد: كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية نموذج للقيادة الحكيمة ودعوة للتضامن العربي

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية غير العادية المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي عكست رؤية واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وعبّرت عن موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح النائب علاء عابد، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت رفضًا قاطعًا لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومطالبته بالتصدي لمحاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، جاءت في توقيت حاسم لتأكيد التزام مصر بالدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأضاف «عابد»، أن دعوة الرئيس لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة الشهر المقبل تؤكد حرص مصر على تقديم حلول عملية وشاملة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار «عابد» إلى أن البيان الختامي للقمة يعكس تضامنًا عربيًا واضحًا تجاه القضية الفلسطينية، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وحماية حقوق الفلسطينيين.

وثمّن علاء عابد الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة المصرية، سواء في وقف التصعيد العسكري على قطاع غزة، أو في السعي لتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الجهود هي امتداد لدور مصر التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، كما أشاد بتأكيد الرئيس السيسي أن تحقيق السلام لن يكون إلا من خلال حل الدولتين، بما يضمن حقوق الفلسطينيين ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.

واختتم «عابد» بيانه بدعوة الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي والعمل بجدية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القمة، مشددًا على أن وحدة الصف العربي هي السبيل الوحيد لتحقيق أهداف الأمة العربية وحماية حقوقها المشروعة.