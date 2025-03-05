افتتاح الدورة الرمضانية «لدوري المصالح الحكومية» بالصالة المغطاة بالعريش

شهدت الصالة المغطاة فعاليات الدورة الرمضانية "لدوري المصالح الحكومية" والتي تنظمها الاتحاد الرياضي الفرعي للمصالح الحكومية بشمال سيناء، والراعي الرسمي للدورة شركة أسمنت سيناء، بحضور اللواء عاصم سعدون نائب محافظ شمال سيناء، وإيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بشمال سيناء.

وتضم الفرق الممثلة للمصالح الحكومية بشمال سيناء، ومنها فرق: «مديرية الشباب والرياضة،ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومجلس المدينة، والبريد المصري، ومديرية التنظيم والإدارة، وديوان عام المحافظة، ومصلحة الجمارك،، وفريق شركة أسمنت سيناء، وفريق شركة الكهرباء»

وعلى هامش الافتتاح تم عرض تواشيح دينية، وعرض لفريق الفني الشعبي لمركز شباب مدينة العريش، وعرض لفريق كيدز شو لإدارة تنمية النشء، ومباراة كرة قدم استعراضية، وتم تقديم جوائز من شركة اسمنت سيناء الراعي الرسمي للبطولة تسخير جميع البنية لأهالي سيناء.

وأكد "حسن عبد الوهاب" وأن هذه الدورة هى بداية تعاون لدورات ومشاركات عديدة قادمة مع كافة المصالح الحكومية بشمال سيناء، وهذا يأتي في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.