ريال مدريد يحسم ديربي العاصمة أمام أتلتيكو ويقترب من ربع نهائي الأبطال

حقق ريال مدريد فوزًا ثمينًا على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في لقاء الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، الذي أقيم مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

تفوق ملكي وأهداف حاسمة

بدأت المباراة بإيقاع سريع، حيث تمكن رودريغو من افتتاح التسجيل لريال مدريد في الشوط الأول، قبل أن يضيف براهيم دياز الهدف الثاني بطريقة رائعة، ليمنح الفريق الملكي أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب. وعلى الجانب الآخر، سجل جوليان ألفاريز هدف تقليص الفارق لأتلتيكو مدريد، ليبقي على آمال فريقه في المنافسة على بطاقة التأهل.



من المقرر أن يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو لقاء الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل، حيث يسعى أتلتيكو لتعويض خسارته وخطف بطاقة التأهل، بينما يأمل ريال مدريد في الحفاظ على تقدمه وحجز مقعده في ربع النهائي.

الخصم المحتمل في الدور القادم

ينتظر الفائز من هذه المواجهة، في دور الثمانية، أحد الفريقين المتأهلين من مواجهة آرسنال وآيندهوفن، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات الإياب بدوري الأبطال.