حملات مكثفة في العريش لإزالة الإشغالات والمباني المخالفة وتعديات على الرصيف

شن مجلس مدينة العريش حملة إزالات وتعدي على أملاك الدولة برئاسة سكرتير عام مجلس مدينة العريش إيهاب بكير وإدارة المتابعة والعلاقات العامة والإشغالات وقسم الإزالات والمتغيرات المكانية وبمعدات مجلس مدينة العريش بمنطقة خدمات المساعيد وحي الزهور.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لضبط منظومة البناء والحد من البناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة وتعليمات السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء والمدير العام محسن سالم محمد رئيس مركز ومدينة العريش.

ويناشد مجلس مدينة العريش المواطنين بعدم الإقدام على أعمال بناء وتعديات بدون ترخيص حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومصادرة مواد البناء.