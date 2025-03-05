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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة.

وقال بيسكوف، في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة".

وحول القضية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.

وأضاف المتحدث "لقد قال بوتين مرارا إن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وروسيا، كحليف وشريك لإيران، مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتسهيل هذه العملية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال التعاون الاقتصادي، تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني.

وردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط أولية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها، من أجل بدء التعاون بشأن المعادن الأرضية النادرة قال بيسكوف للصحفيين، "البند التالي على جدول الأعمال هو مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية".

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