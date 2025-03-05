الوطنية للإعلام: تميز التلفزيون المصري في تغطية القمة العربية خطوة جديدة في إطار عودة ماسبيرو

حظيت التغطية المتميزة للتلفزيون المصري للقمة العربية الطارئة التي انعقدت بالقاهرة بإشادة واسعة من مواقع ووسائل تواصل عديدة.

وجه الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشكر لفريق عمل ماسبيرو الرائع الذي عمل على مدار الساعة طيلة الأيام السابقة، لضمان تقديم خدمة احترافية رفيعة المستوى.

وقال: «إن العمل الجاد والأداء المسؤول لفريق عمل القمة العربية بالهيئة الوطنية للإعلام، هو موضع تقدير الهيئة بكل قطاعاتها وإداراتها، وهو يؤكد على عودة الدور الطليعي للتليفزيون المصري والإعلام الرسمي، مما يساعدنا أكثر في إنجاز رؤيتنا وتحقيق أهدافنا.

شملت تغطية القمة العربية بثًا مباشرًا للجلسات الرسمية، وتقارير تحليلية مفصّلة، ومقابلات حصرية مع كبار المسؤولين، ومتابعة لردود الفعل العربية والدولية، والتي تم نقلها إلى ملايين المشاهدين في مصر والعالم العربي.