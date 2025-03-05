"زد" يخطف تعادلًا مثيرًا أمام الإسماعيلي في الدوري الممتاز

حسم التعادل الإيجابي 2-2 المواجهة التي جمعت زد إف سي بضيفه الإسماعيلي، مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة.

سجال هجومي وأربعة أهداف

شهد اللقاء إثارة منذ دقائقه الأولى، حيث تقدم مصطفى سعد ميسي لفريق "زد" في الدقيقة 28، لكن سرعان ما رد الإسماعيلي بقوة، إذ أدرك محمد خطاري التعادل في الدقيقة 34، وأضاف مروان حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينهي الضيوف الشوط الأول متقدمين 2-1.

وفي الشوط الثاني، كثّف "زد" محاولاته لإدراك التعادل، ونجح البديل علي جمال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 76، لينتهي اللقاء بتقاسم النقاط بين الفريقين.

وضع الفريقين في جدول الترتيب

رفع "زد" رصيده إلى 21 نقطة ليحتل المركز التاسع مؤقتًا بفارق الأهداف عن طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، بينما بات الإسماعيلي في وضع صعب بعد أن تجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس عشر، ليظل مهددًا بالهبوط مع استمرار المنافسات.