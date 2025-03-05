قولتلها ليه اتجوزتيه؟.. مها متبولي تكشف عن آخر لقاء مع «ذكرى» قبل مقتلها

كشفت الناقدة الفنية مها متبولي عن آخر لقاء جمعها بالفنانة ذكرى، قبل وفاتها، وذلك خلال حوار صحفي لها في منزلها، تحدثت عن حياتها ومسيرتها الفنية وزواجها.

وقالت مها متبولي خلال لقائها مع برنامج “أوضة ضلمة” الذي تقدمه إنجي هشام على شاشة “هي”: "موت ذكرى وأحمد زكي موقف حسيت فيه باكتئاب شديد وصدمة، كنا صحاب أنا وهي وكانت إنسانة كويسة وطيبة جدًا وكنت بروحلها بيتها في الزمالك ودخلت البيت بتاعها مع انه حلو وفخم جدا قلبي اتقبض وقعدنا في البلكونة وكانت لسه منزله ألبوم يوم ليك ويوم عليك".

واستكملت مها متبولي حديثها: "وعملنا حوار وبعد ما خلصنا الحوار قولتلها ليه اتجوزتي الراجل ده.. قالت عشان عايزه اخلف.. وبعدها بـ 4 أيام أتوفت- ومدير أعمالها كلمني وقالي انها اتقتلت ومكنتش مصدقة طبعا".

وتابعت مها متبولي: "أحمد زكي مافيش زيه، أحمد زكي كنت أعرفه كويس أوي مكنش له علاقه حلوة بالصحافة، وانا كنت بالنسبة له من الناس المقربين ولو عايز يعمل حوار كان بيكلمني لما عرفت انه اصابه العمى جالي اكتئاب شوية وقبلها جيهان السادات زارته ومن شدة ذكائه موضحش ليه أنه أعمى".

برنامج "أوضة ضلمة" تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًّا في الثامنة مساءً من السبت إلى الخميس، وتستضيف من خلاله أبرز نجوم الفن والرياضة الذين يكشفون كواليس بداياتهم وأسرارًا عن حياتهم.