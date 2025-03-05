سهرة رمضانية.. آرسنال يكتسح آيندهوفن بسباعية ويقترب من ربع نهائي دوري الأبطال

قطع نادي آرسنال شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فى سهرة رمضانية بعد فوز كاسح على مضيفه آيندهوفن بنتيجة 7-1، في مواجهة الذهاب التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

سيطرة مطلقة من آرسنال

فرض الفريق اللندني هيمنته منذ البداية، وافتتح التسجيل في الدقيقة 18 عبر المدافع يوريان تمبر، قبل أن يضيف الموهبة الشابة إيثان نوانيري الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 21. ولم يمضِ الكثير حتى عزز ميكل ميرينو تفوق الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 31.

ورغم التأخر الكبير، حصل آيندهوفن على فرصة لتقليص الفارق عبر ركلة جزاء، نجح نوا لانج في ترجمتها إلى هدف في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لصالح آرسنال.

الشوط الثاني.. مهرجان أهداف لآرسنال

مع انطلاق النصف الثاني، واصل آرسنال استعراضه الهجومي، حيث أحرز القائد مارتن أوديجارد الهدف الرابع في الدقيقة 47، قبل أن يضيف لياندرو تروسارد الهدف الخامس بعد دقيقة واحدة فقط. ولم يكتفِ أوديغارد بذلك، بل عاد ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والسادس لفريقه في الدقيقة 73.

وفي الدقائق الأخيرة، اختتم المدافع ريكاردو كالافيوري مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 85، ليؤكد تفوق آرسنال الكبير ويضعه على مشارف التأهل.

وتقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء 12 مارس 2025 على ملعب الإمارات في لندن، حيث يسعى آرسنال لحسم بطاقة العبور رسميًا، فيما تبدو مهمة آيندهوفن شبه مستحيلة لتعويض هذه الخسارة الثقيلة.