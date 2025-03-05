محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم.. صور

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، أهالي قرية "بورسعيد" التابعة لمركز الخارجة في مأدبة إفطار جماعي، بحضور سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وعقب الإفطار، عقد المحافظ لقاءً جماهيريًا مع أهالي القرية، للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها، مشددًا على حرص المحافظة على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وخلال اللقاء، أصدر "الزملوط" عدة توجيهات استجابة لمطالب الأهالي، شملت:

تمهيد طريق بئر جناح ٣ ، لتحسين كفاءة البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين.

، لتحسين كفاءة البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين. تخفيض سعر متر الأرض في زوائد التنظيم إلى ١٠٠ جنيه بدلًا من ٣٠٠ جنيه ، دعمًا لتملك المواطنين وتقليل الأعباء الاقتصادية عليهم.

، دعمًا لتملك المواطنين وتقليل الأعباء الاقتصادية عليهم. دراسة إمكانية فتح فصول للمرحلة الثانوية العامة بالقرية ، وفقًا لعدد الطلاب، لتوفير فرص تعليمية أفضل داخل القرية.

، وفقًا لعدد الطلاب، لتوفير فرص تعليمية أفضل داخل القرية. تدبير ٥٠ كشاف إنارة لصالح قرية صنعاء ، لتعزيز الخدمات الكهربائية وتحسين مستوى الإضاءة.

، لتعزيز الخدمات الكهربائية وتحسين مستوى الإضاءة. شراء موتور لبئر الري المتوقف بجناح ، بحيث تتحمل المحافظة والأهالي تكلفة الشراء مناصفة، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي.

، بحيث تتحمل المحافظة والأهالي تكلفة الشراء مناصفة، مما يساهم في دعم القطاع الزراعي. الإسراع في إنهاء تجهيزات دار المناسبات بالقرية ، لبدء تشغيله لخدمة الأهالي في أقرب وقت ممكن.

، لبدء تشغيله لخدمة الأهالي في أقرب وقت ممكن. التنسيق مع وزارة التموين لإنهاء إجراءات تشغيل مخبز القرية ، لضمان توفير الخبز بشكل مستمر للمواطنين.

، لضمان توفير الخبز بشكل مستمر للمواطنين. دراسة إمكانية توسعة حظائر الماشية بمساحة أكبر من ٢٠٠ متر ، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لدعم المربين وتحسين الإنتاج الحيواني.

، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لدعم المربين وتحسين الإنتاج الحيواني. تخصيص يوم أسبوعيًا لعمل سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بالقرية، لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون الحاجة إلى الانتقال لمراكز المدن.

أكدت نائبة المحافظ، حنان مجدي، أن لقاء اليوم ضمن سلسلة من اللقاءات الجماهيرية التي يحرص عليها محافظ الوادي الجديد، بهدف متابعة احتياجات المواطنين عن قرب، واتخاذ إجراءات سريعة لحل المشكلات، حيث ويُعد الإفطار الرمضاني الذي جرى تنظيمه في قرية بور سعيد نموذجًا لحرص القيادة المحلية على تعزيز الروابط المجتمعية، وتحقيق التنمية المستدامة داخل القرى.

وقالت إن محافظة الوادي الجديد تشهد الفترة الحالية تنفيذ العديد من المبادرات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث جرى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتحفيز المشروعات الزراعية والإنتاجية لدعم الاقتصاد المحلي.

وأوضحت حنان، أن الإفطار الجماعي في القرى يُعد تقليدًا سنويًا في شهر رمضان، يهدف إلى توطيد العلاقات بين المسؤولين والمواطنين، وخلق حوار مباشر يتيح للمواطنين طرح مطالبهم ومشكلاتهم، وهو ما يعكس رؤية المحافظة في تحقيق تنمية متكاملة تلبي طموحات الأهالي.

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (1)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (2)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (3)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (4)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (5)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (6)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (7)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (8)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (9)

محافظ الوادي الجديد يُشارك أهالي قرية بور سعيد الإفطار الجماعي ويستجيب لمطالبهم (10)