تحول منتظر في أحداث مسلسل “إش إش” بالحلقة السادسة

يتصدر مسلسل "إش إش" للنجمة مي عمر “التريند” عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك مع انطلاق الحلقات الأولى للمسلسل، التي شهدت استعراضا لطبيعة الشخصيات الفنية داخل العمل التي يجسدها أبطاله.

تكشف الأحداث عن شخصية "إش إش" التي تعمل راقصة بالأفراح الشعبية، وتنتمي إلى عائلة فقيرة، تستغلها بشتى الطرق لتحقيق المكاسب المادية التي تضمن لهم لقمة العيش، إلا أنها تقع في أزمات عديدة نظرا لرفضها الاستمرار في مهنة الراقصة.

من جانبها قالت الفنانة مي عمر في بيان صحفي، أن أحداث المسلسل مازالت في بدايتها، وهناك العديد من المفاجآت التي سوف تكشف عنها الحلقات القادمة، موضحة أن الحلقة السادسة من مسلسل "إش إش" سوف تشهد تحولا مفاجئا في الأحداث التي لن يتوقعها الجمهور.

وأضافت مي أن شخصية "إش إش" ستشهد أيضا العديد من التغيرات مع مرور الحلقات، ولن تظل في قالب الفتاة المغلوبة على أمرها، والمستغلة من كل من حولها، لذلك فعلى الرغم من أن بداية أحداث المسلسل كانت قوية، إلا أن القادم سيكون أقوى.

مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وماجد المصري وهالة صدقي وإدوارد وانتصار ومحمد الشرنوبي وشيماء سيف ودينا وعصام السقا ومن تأليف وإخراج محمد سامي.