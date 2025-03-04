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الأربعاء 05 مارس 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير خارجية الأردن: نرفض تهجير الفلسطينيين والسلام العادل هو الحل الوحيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن تحقيق السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتمتع بحريته الكاملة.

وشدد الصفدي، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية أمل الحناوي، على رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، محذرًا من أن هذه المحاولات ستؤدي إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوتر في المنطقة.

وأشار  إلى أن قمة القاهرة قدمت رؤية واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة دون المساس بحقوق سكانه أو تهجيرهم قسرًا، مؤكدًا أهمية دعم الجهود العربية والدولية لضمان إنهاء الأزمة الحالية والتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

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