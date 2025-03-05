أبناء الفنانين في دراما رمضان 2025.. بين الموهبة والفرصة الذهبية

يظل موسم دراما رمضان الحدث الأبرز في المشهد الفني المصري والعربي، حيث يتسابق النجوم لتقديم أعمال تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وبينما تواصل الدراما تقديم وجوه جديدة كل عام، يبرز حضور أبناء الفنانين كظاهرة مثيرة للجدل، بين من يراها امتدادًا طبيعيًا للمواهب الفنية وبين من يعتبرها مجرد استغلال للأسماء اللامعة.

وجوه شابة في الواجهة

يشهد موسم دراما رمضان 2025 حضورًا لافتًا لأبناء الفنانين، حيث يشاركون فى عدة أعمال مميزة، فيما يلي قائمة بأبرز هؤلاء الفنانين وأعمالهم المرتقبة:

ملك أحمد زاهر فص «سيد الناس»

تشارك ملك أحمد زاهر والدها، الفنان أحمد زاهر، فى هذا المسلسل الذى يضم أيضا عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوى، عماد زيادة، إنجى المقدم، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهرى، سلوى عثمان، منة فضالى، نشوى مصطفى وآخرون، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامى.

وتجسد ملك شخصية «ميادة»، وتدور أحداث العمل فى إطار درامى اجتماعي، حول حياة «جارحى» التى تنقلب تماما بعد وفاة والده، ويجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، ومحاط بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

ملك أحمد زاهر

محمود ياسين جونيور في «وتقابل حبيب»

يشارك محمود، حفيد الفنان الراحل محمود ياسين، فى هذا المسلسل بجانب ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، إيمان السيد، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدى الخبيري.

ويجسد جونيور خلال العمل دور «حازم أبو العزم»، والذى تدور أحداثه حول امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، ثم تقرر الانفصال عنه وتبحث عن علاقة حب جديدة، لكنها تتورط فى صراعات مختلفة لم تكن تتوقعها، وتتغير معها حياتها تدريجيا.

محمود ياسين جونيور

أميرة أديب فى «عايشة الدور»

تظهر أميرة، ابنة الفنانة منال سلامة والمخرج عادل أديب، فى هذا العمل بجانب دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سما إبراهيم، رحاب الجمل، صدقي صخر، إيمان السيد، والعمل من تأليف وإخراج أحمد الجندى.

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة مطلقة وهى أم لطفل وبنت مراهقة تعيش حياة بائسة ومليئة بتحديات الحياة اليومية، وتجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلا من ابنة شقيقتها بعد تعرضها لحادث، لتعيش بعدها حياة مزدوجة بين كونها أم مثالية وشابة مرحة كما تود أن تكون.

مريم الجندى فى «ولاد الشمس»

تشارك مريم، ابنة الفنان الراحل محمود الجندى فى هذا المسلسل، الذي يضم أحمد مالك، محمود حميدة، طه دسوقى، فرح يوسف، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبدالسلام.

وفى إطار من الحركة والتشويق تدور أحداث العمل حول «ولعة» و«مفتاح» اللذين يرفضان الحياة القاسية التى عاشاها داخل دار الأيتام والتمرد عليها، وخاصة عقب إجبارهم على السرقة والنصب من قبل مدير الدار «ماجد»، الذى يعلن عليهما الحرب بعد ذلك، ويحاولان التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

كما تشارك أيضا في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مريم محمود الجندي

يوسف عمر في «شباب امرأة»

يظهر يوسف، نجل الفنانة لبنى ونس، فى هذا العمل المستوحى من الفيلم الشهير «شباب امرأة»، بجانب غادة عبدالرازق، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، والعمل من تأليف أمين يوسف غراب ومحمد سليمان عبدالمالك، وإخراج أحمد حسن.

وفى إطار من الدراما حول التاجرة المتسلطة «شفاعات» التي تحاول استغلال الشاب الريفى الساذج «إمام» الذى وفد حديثا إلى القاهرة لإغوائه وإيقاعه فى حبها على الرغم من أنه يصغرها سنا، بينما يسعى كل من حولها إلى إبعاده عن طريقها، لكن يتغير كل شىء عندما يقع فى حب فتاة شابة، حينها تشعر «شفاعات» بالغيرة وتخطط للانتقام منه.

عمر رياض فى «قلع الحجر»

يشارك عمر، نجل الفنان محمد رياض، فى الجزء الثانى من هذا المسلسل بجانب والده والفنانة سوسن بدر، سميرة عبد العزيز، منى عبدالغنى، العمل من تأليف أحمد وفدى، وإخراج حسنى صالح، والذى يتطرق إلى قضايا حقوق المرأة فى صعيد مصر.

عمر محمد رياض

ياسين السقا فى «سيد الناس»

يخوض ياسين، نجل الفنان أحمد السقا، تجربته التمثيلية الثانية من خلال هذا المسلسل الذى يضم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوى، عماد زيادة، إنجى المقدم، أحمد رزق، أحمد فهيم، طارق النهرى، سلوى عثمان، منة فضالى، نشوى مصطفى وآخرون، والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامى.

عزة مجاهد

عزة مجاهد في «العتاولة 2»

تشارك عزة، ابنة الفنانة فيفى عبده فى الجزء الثانى من هذا المسلسل بجانب والدتها ونخبة من النجوم وهم: أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، وسامي مغاوري، مصطفى أبو سريع، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

وفى إطار من الحركة والتشويق يجد «نصار» نفسه فى محنة كبيرة، عندما يكتشف أن ابنته تعانى من مرض خطير يحتاج علاجه الملايين، مما يدفعه للتعاون مجددا مع «خضر» والعمل لصالح «عيسى الوزان»، لمواجهة عدو جديد وغير متوقع.

يوسف وائل نور في «الحلانجي»

يظهر يوسف، نجل الفنان الراحل وائل نور، فى هذا العمل بجانب محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبرى، محمد لطفى، دانا حلبى، عمرو رجب، وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

وفى إطار من الحركة يعمل نصاب محترف لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، بينما يخطط للانتقام ممن ظلموه.

لمى كتكت فى «العتاولة 2»

تشارك لمى، ابنة الفنانة أمل رزق، فى الجزء الثاني من هذا المسلسل بجانب أحمد السقا، طارق لطفى، فيفي عبده، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، سامي مغاوي، مصطفى أبوسريع، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

على الرغم أن البعض يؤكد أن أبناء الفنانين يحصلون على الفرص بسهولة، إلا أن هناك أمثلة عديدة أثبتت جدارتها بمرور الوقت، مثل «عمر رياض، محمود ياسين، مريم الجندي، ملك أحمد زاهر» الذين استطاعوا تكوين هوية مستقلة بعيدا عن ظل عائلاتهم الفنية.

سواء اتفقنا أو اختلفنا، فإن مشاركة أبناء الفنانين في دراما رمضان 2025 تظل محل نقاش، ويبقى الحكم النهائي للجمهور، الذى لا يعترف إلا بالموهبة الحقيقية.