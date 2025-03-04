الزمالك يكتسح إنبي بثلاثية ويعزز موقعه في الدوري

حقق الزمالك انتصارًا مستحقًا على إنبي بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
جاءت البداية التهديفية عبر عبدالله السعيد، الذي ترجم ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 52، مانحًا فريقه التقدم. ثم عزز ناصر منسي تفوق الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، بعدما استثمر عرضية متقنة من بنتايك، ارتقى لها برأسية رائعة أسكنت الشباك.
وفي الوقت بدل الضائع، في الدقيقة 90+4، عاد عبدالله السعيد ليؤكد تفوق الزمالك بهدف ثالث، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.
بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما بقي إنبي عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير، ليواصل معاناته في جدول الترتيب.
وفاز ناصر منسي بجائزة رجل المباراة