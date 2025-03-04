ads
الأربعاء 05 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يكتسح إنبي بثلاثية ويعزز موقعه في الدوري

فوز الزمالك
فوز الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق الزمالك انتصارًا مستحقًا على إنبي بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

جاءت البداية التهديفية عبر عبدالله السعيد، الذي ترجم ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 52، مانحًا فريقه التقدم. ثم عزز ناصر منسي تفوق الزمالك بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، بعدما استثمر عرضية متقنة من بنتايك، ارتقى لها برأسية رائعة أسكنت الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع، في الدقيقة 90+4، عاد عبدالله السعيد ليؤكد تفوق الزمالك بهدف ثالث، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 32 نقطة ليحتل المركز الثالث، فيما بقي إنبي عند 12 نقطة في المركز قبل الأخير، ليواصل معاناته في جدول الترتيب.

وفاز ناصر منسي بجائزة رجل المباراة 

received_29313982951533671
received_29313982951533671
received_1119654633244724
received_1119654633244724
received_2009151596253609
received_2009151596253609
received_933716255289270
received_933716255289270
received_1379591480063741
received_1379591480063741
received_831754445773868
received_831754445773868
received_622259527331203
received_622259527331203
received_2859802657529572
received_2859802657529572
received_1553786665303274
received_1553786665303274
received_1071865804979641
received_1071865804979641
received_1401762141188860
received_1401762141188860
الدوري المصري الممتاز الوقت بدل الضائع المركز الثالث جائزة رجل المباراة جدول الترتيب عبدالله السعيد منافسات الدوري إنبى الزمالك ناصر منسي